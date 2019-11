Ach, nemecké diaľnice, doslova sen každého autíčkara. Nielenže tam je neobmedzená rýchlosť, no každý, kto tam ide so športovým autom, si jazdu užíva. A tak vznikajú aj takéto “súboje”. Autor videa, Cars on Autobahn, sa počas testovania maximálnej rýchlosti dostal do pozornosti majiteľa faceliftovanej prvej generácie Audi R8 Spyder. Divoká naháňačka na diaľnici bola na svete.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/divoka-nahanacka-na-dialnici-v-nemecku-suv-nahana-supersport/16812