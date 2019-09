Možno vás prekvapí, že sme do letnej rubriky „Trénerské príbehy“ zaradili aj „božského“ Diega Maradonu. Iste, rozhodne by sa hodil skôr do „Hráčskych príbehov“. Lenže legendárny argentínsky futbalista sa pokúsil rozbehnúť aj trénerskú kariéru. A kým sme doteraz písali skôr o koučoch, ktorí ako hráči nevynikali a slávu získali až neskôr v pozícii kormidelníkov, tak Maradona je ich presný opak.

