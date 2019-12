Bolo to v neskorú jeseň 2009, čo sa bývalý obranca Marián Zimen ujal pozície asistenta trénera Adriána Guľu. Spolu začali v Trenčíne, pokračovali v Žiline a reprezentácii do 21 rokov. V januári sa 39-ročný kouč posunie so svojím o päť rokov starším kolegom do Viktorie Plzeň.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/427355/dialog-s-marianom-zimenom-dlhorocnym-asistentom-trenera-adriana-gulu