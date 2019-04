V prípade spojenia Bratislavy s Košicami sa nevybralo najšťastnejšie riešenie. Ak by bola zvolená južná trasa, výstavba by šla rýchlejšie. Uviedol to Árpád Érsek.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/509558-dialnica-bratislava-kosice-mala-viest-juhom-povzdychol-si-ersek/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss