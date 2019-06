Ak by sme mali vybrať hviezdu piatkového večera, bol by ňou Lukáš Haraslín. Stredopoliar poľskej Lechie Gdaňsk síce odohral z priateľského merania síl s Jordánskom (5:1) iba druhý polčas, no stihol počas neho skórovať, prihrať na gól a dokonca ešte vyrobiť aj penaltu.

