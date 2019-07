Taliansky futbalista Daniele de Rossi si na sklonku kariéry vyskúša najvyššiu argentínsku súťaž. Tridsaťpäťročný niekdajší stredopoliar AS Rím smeruje do Bocy Juniors. Prezradil to prezident klubu Daniel Angelici, podľa ktorého už chýba iba kúsok od oficiálnej dohody.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/405402/de-rossi-smeruje-na-zaver-kariery-do-bocy-juniors/