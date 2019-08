Slovan Bratislava by mal získať licenciu na návrat do slovenskej ligy. Vedenie sa dohodlo so všetkými hráčmi či členmi realizačných tímov, ktorým dlhuje peniaze.

