Nová parkovacia politika v Bratislave so sebou nesie vlnu odporu. Nie sme jediní, kto poukazuje na problémy statickej, ale aj dynamickej dopravy v hlavnom meste, ale tiež aj v ostatných častiach Slovenska. Prečítajte si zaujímavý názor, či komentár, ktorý zverejnil Bratislavský kuriér na s názvom: “Daň za parkovanie. Majú ju politici morálne právo zriadiť?” Čo myslíte, majú? Nehovorím, že úplne so všetkým súhlasim. Každopádne je to zaujímavý názor, nad ktorým je určite vhodné sa zamyslieť. Autor článku je Robert Lattacher



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dan-za-parkovanie-maju-ju-politici-moralne-pravo-zriadit-/16039