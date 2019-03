Ďalšie Porsche Macan už iba ako elektromobil!

Porsche to s elektrickými autami myslí nesmierne a snáď až nepríjemne vážne. V Štuttgarte sú pripravení zmeniť ich vnímanie v našich očiach. Pripravovaný typ Taycan bude prvým plne elektrickým športovým typom Porsche. A po ňom príde lavína. Nasledovať ho bude väčší Taycan Cross Turismo. A do tretice sa pridá prvý aktuálny typ, ktorý prejde na čistý elektrický pohon. Porsche Macan od nasledujúcej generácie s klasickým spaľovacím motorom už nebude existovať. A to je veru veľmi silná vec, pretože už teraz patrí k najpredávanejším typom značky, prekonal už pol milióna kusov, čo 911ke trvalo desaťročia…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dalsie-porsche-macan-uz-iba-ako-elektromobil/15768