Označenie ID. je špeciálne oddelenie pre VW. Niečo ako N pre Hyundai. S tým rozdielom, že nejde o športové modely, ale o elektrické. V septembri predstavil Volkswagen jedno z ich najdôležitejších áut posledných rokov, elektrický ID.3. Do elektrickej rodinky by sa mal pridať nový člen. 19. novembra bude mať premiéru Volkswagen ID. koncept, ktorý možno pôjde aj do sériovej výroby.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dalsi-koncept-volkswagen-id-predstavia-19-novembra/16751