Znie to ako rumunská rozprávka, je to však skutočnosť. Dacia Duster sa v rámci európskych predajov stala v mesiaci august 2019 druhým najpredávanejším európskym autom a s prehľadom najpredávanejším SUV na európskych trhoch. Do TOP 5 najpredávanejších áut sa pritom dostala aj Dacia Sandero. Značka Dacia tak prežíva príbeh, ktorý jej závidia takmer všetky renomované európske značky.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dacia-duster-je-druhym-najpredavanejsim-autom-v-europe/16767