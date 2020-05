Klobúk dole pred každým, kto to zvládne a podarí sa mu to akýmkoľvek spôsobom dokončiť. Bolo to skutočne príšerné, napísal Cavendish na Twitteri.



Zdroj: https://www.teraz.sk/sport/cyklistika-cavendish-a-rowe-pokorili-na/464457-clanok.html