Cyklista vošiel autu do cesty na mieste, kde by to málokto čakal. Nehôd zapríčinených cyklistami boli desiatky. Úlohu zohráva aj alkohol.

Zdroj: https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/531055-aj-cyklista-musi-dodrziavat-zakon/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss