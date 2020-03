Coronavirus COVID-19 ruší motoršportové podujatia po celom svete

To čoho sme sa báli je tu. Pandémia menom Coronavirus COVID-19 nás pripraví aj motoršport. Z pochopiteľných dôvodov sa rušia preteky po celom svete. S príchodom zákazu cestovania sa tento proces iba urychluje. Veľká koncentrácia divákov je to posledné, čo v aktuálnej situácii chceme. Aj z týchto dôvodov svoje prvé preteky ruší aj Formula 1. To, že Veľká cena Číny nebude bola jasné už vopred, no to čo sa deje aktuálne nemá v súčasnom svete obdoby. Svoje podujatia zrušila každá malá, aj svetová motoršportová séria. Je to jediné zodpovedné riešenie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/coronavirus-covid-19-rusi-motorsportove-podujatia-po-celom-svete/17366