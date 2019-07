Čo to v Nitre robia, že produkujú hokejistov do top líg sveta? Asi dobre varia, smeje sa Michal Krištof

HK Nitra je jedným z mála slovenských klubov, ktorý za posledné roky vyprodukoval viacerých hráčov, schopných presadiť sa v prestížnych zahraničných súťažiach. Kým po sezóne 2017/18 odišiel do Fínska Michal Krištof, po poslednom ročníku sa rovnakým smerom ubral aj Samuel Buček. Róbert Lantoši si to dokonca zamieril za more, kde bude v Providence bojovať o šancu v NHL.

