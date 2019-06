Chorvátsko je podľa šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera na najlepšej ceste k prijatiu eura a k vstupu do Schengenu. Vzhľadom na vysoký rast ekonomiky a rýchlo sa znižujúce zadlženie je Chorvátsko “dobre pripravené” na vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM II, povedal to Juncker v piatok v Záhrebe.

