Existuje šanca, že by sme mohli expresne rýchlo, do štartu plavkovej sezóny, zhodiť nejaké to kilo?

Zdroj: https://zena.pravda.sk/zdravy-zivot/clanok/514791-chcete-rychlo-schudnut-do-plaviek-jedlo-v-ziadnom-pripade-nevynechavajte/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss