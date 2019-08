Cestné auto a motor F1 k sebe nepasujú. Project One možno nebude

Plán Mercedesu bol odvážny. Dokázať to, čo ostatní považovali za nesplniteľné. Dať motor F1 do auta, ktoré bude mať značky. Prišli prvé náčrty, videá a predstavenia. Projekt sme dokonca mohli vidieť aj na autosalóne v Bratislave. No jeho spaľovací agregát nikdy nebol naštartovaný. V aute pravdepodobne ani nebol. Akokoľvek to všetko znie, zdá sa, že marketingový sen Mercedesu sa rozplýva. Pre technikov je mimoriadne zložité zladiť veľmi protichodné vlastnosti pretekového motora z F1 a bežného cestného použitia…



