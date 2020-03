Šéf Tesly, Elon Musk, dáva o sebe znova vedieť. Jeden z jeho posledných komentárov tvrdí, že Ceny áut so spaľovacími motormi prudko klesnú a nemá do nich význam investovať. Znamená to, že je Musk odtrhnutý od reality? Nie, práve naopak, vie, že bez dobrého marketingu záujem o elektromobily nenarastie. Snaží sa ne upozorňovať všetkými možnými spôsobmi.



