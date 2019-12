Súboj jednookého so slepým. Osemnásta Celta Vigo sa predstaví na pôde posledného Leganés. Oba tímy by doterajší priebeh sezóny najradšej vymazali a začali úplne odznova, čo však nie je možné a oboch súperov čaká tvrdý boj o záchranu. Víťaz dnešného zápasu to bude mať na jar jednoduchšie. Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/425265/online-cd-leganes-celta-vigo-la-liga