Bol to útek ako z bondovky, Carlos Ghosn zmizol bez stopy a nikto nevie, ako sa mu to podarilo. Z neustále strážených priestorov, súkromným lietadlom cez Turecko až do Libanonu. Všetky jeho pasy pritom zadržiavali jeho právnici. Jeho útek však neostal bez odozvy. V Turecku zatkli prvých sedem ľudí podozrivých z jeho úteku. Schyľuje sa k niečomu väčšiemu?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/carlos-ghosn-narobil-vietor-japonsko-zuri-7-ludi-je-za-mrezami/17020