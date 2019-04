Katalánsky futbalový gigant FC Barcelona by určite nemal uvažovať o zisku Francúza Antoineho Griezmanna, pretože by v drese „blaugranas“ len zohrieval lavičku. Klub by sa mal zamerať skôr na jedného z hráčov Manchestru City. Tvrdí to bývalý tréner FCB Srb Radomir Antič.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/391130/byvaly-trener-barcelony-griezmann-je-zbytocny-barca-by-mala-zaostrit-na-hraca-man-city/