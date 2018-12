Súd v Tokiu prekvapujúco nepredĺžil väzbu pre bývalého šéfa Nissanu Carlosa Ghosna, ktorý bol zadržaný v novembri pre podozrenie z finančných machinácií. Súd rovnako rozhodol aj v prípade manažéra a Ghosnovej pravej ruky Grega Kellyho. To znamená, že C. Ghosn aj G. Kelly by čoskoro mohli väzenie opustiť.

Zdroj: https://www.etrend.sk/firmy/byvaly-sef-nissanu-sa-moze-dostat-z-vazenia.html