Život slávneho Ayrtona Sennu skončil predčasne v roku 1994, keď havaroval na Veľkej cene San Marína. Čo však vedel len málokto, ak by k obrovskej tragédii neprišlo, pravdepodobne by zasadol do kokpitu talianskeho Ferrari!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/442125/formula-1-luca-di-montezemolo-byvaly-sef-ferrari-prezradil-slova-ayrtona-sennu-z-dna-pred-smrtou-chcel-to-za-kazdu-cenu