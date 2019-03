Bugatti predstavilo najdrahšie nové auto na svete

Aký najdrahší tuning vám napadne? Zrejme sa cez milión eur neprehupnete nech by ste sa akokoľvek snažili. No vraví sa, keď sa chce, tak sa dá… Presne to je prípad tohto auta. Bugatti La Voiture Noire je najdrahšie nové auto sveta. Stojí šialených 16,7 milióna €. Zdáva poctu legendárnemu predchodcovi a je jediné na svete. Ale prečo ho spájam s tuningom? Je to totiž len šikovne prezlečený súčasný typ Bugatti, dizajnom inšpirovaný azda najslávnejšou bugatkou z dávnych čias prvopočiatkov francúzskej exkluzívnej športovo-luxusnej značky.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/bugatti-predstavilo-najdrahsie-nove-auto-na-svete/15805