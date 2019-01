Každá značka koncernu Volkswagen musí mať v ponuke SUV. Ľudia to kupujú ako teplé rožky a fabriky by nekonali múdro, ak by im nedali to, čo chcú. Samozrejme, na SUV aj pekne zarobia. Či už je to Škoda, Seat, Audi, Porsche, alebo Bentley, SUV musí mať dnes každý. Je to skutočne tak? Existuje predsa len koncernová výnimka, Bugatti, a jej šéf Stephan Winkelmann sa dušuje, že ani SUV neplánujú.



