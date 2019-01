Bude neobmedzená rýchlosť na diaľnici v Nemecku čoskoro minulosťou?

Emisie tu, emisie tam, obyčajného človeka aby z toho porazilo. Alebo to je len davová psychóza? Hlavný šíriteľ tejto (poplašnej) správy, Nemecko, má teraz ďalšiu informáciu, ako hon na znečisťovateľov životného prostredia poriadne pritvrdiť. Okrem iného chcú siahnuť na privilégium, ktorým je neobmedzená rýchlosť na diaľnici, taká typická pre Nemecko. Je jasné, že tých úsekov už dnes zďaleka nie je toľko ako pred desaťročiami, no stále sa to dalo využiť a vyvetrať svoje auto na maximum. Nejeden fanúšik tam ide len preto, aby to vyskúšal…



