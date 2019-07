Aerolínie uviedli, že prvé lietadlo do Káhiry (let BA 155) by malo vzlietnuť z Londýna v piatok o 18.20 SELČ. K obnoveniu letov došlo po dôkladnom posúdení bezpečnostných opatrení.

