Tohtoročné udeľovanie BRIT Awards ovládli kapela The 1975 a dídžej a producent Calvin Harris. Štvorčlenná formácia z Manchestru vyhrala v kategórii Britská kapela a trofej jej tiež vyniesla štúdiovka A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018).

Zdroj: https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/502959-brit-awards-ovladli-the-1975-a-calvin-harris/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss