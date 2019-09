Pred pár mesiacmi sa tešil z majstrovského titulu s Banskou Bystricou. Teraz už má za sebou tri zápasy v drese Bratislava Capitals v nižšej Slovenskej hokejovej lige. Napriek tomu je Eric Selleck dobre naladený. Hoci by prijal v hľadisku viac divákov, sám verí, že postupom do Tipsport ligy, čo je hlavným cieľom Bratislavčanov, sa to podarí.

