Európsky kvalifikačný turnaj boxerov na OH 2020 bude od pondelka v Londýne pokračovať bez divákov. Oznámili to organizátori podujatia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/439911/box-kvalifikacia-na-oh-2020-v-londyne-pokracuje-bude-vsak-bez-divakov