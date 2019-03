Slovenský reprezentant v boxe Dávid Michálek v kategórii do 91 kg zdolal v sobotňajšom dueli na majstrovstvách Európy do 22 rokov v ruskom Vladikavkaze (8. – 17. marca) poľského súpera Michala Soczynského jednoznačne 5:0 na body a postúpil do štvrťfinále podujatia.

