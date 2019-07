Páčilo by sa vám, keby BMW začalo vyrábať ďalší variant karosérie? I keď je pravda, že s MPV modelmi im to príliš nevyšlo, ale dvere sú otvorené do všetkých kategórií. Tak prečo nie aj BMW pickup? Veď predprodukčné koncepty tu už boli. Avšak ani toto nie je sériová podoba. BMW X7 pickup je len dielo študentov z Mníchova.



