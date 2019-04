BMW V12 bude v ponuke minimálne do roku 2023

Veľké spaľovacie motory to majú veľmi nahnuté. Napríklad sme informovali o poslednej ére pre V12 od Mercedesu, nová Audi A8 stále nedostala do ponuky W12. Aj v BMW motor V12 z modelu 760Li na chvíľu z ponuky vyradili, avšak s modernizáciou novej 7 ho vrátili do predaja. Má síce mierne znížený výkon, no postrehnúť sa to dá azda len meraním. Pocitovo žiaden rozdiel. Dokonca z BMW prišlo vyjadrenie, že V12 tu s nami bude až do roku 2023, teda do konca tejto generácie BMW radu 7.



