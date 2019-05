Niekomu sa to ani nemusí zdať, ale BMW M5 skutočne tento rok oslávi 35 rokov od svojho začiatku výroby. Prvú M5 generácie E28 začali vyrábať až koncom roku 1984, svetovú premiéru mala na jar 1985. BMW M5 Edition 35 generácie F90 si pripomenie tento dátum a príde do predaja v obmedzenej sérii s maximálne 350 kusmi áut. Opäť tak pribudne ďalšia limitovka do garáže zberateľom?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/bmw-m5-edition-35-oslavuje-vyrocie-vzniku-legendy/16089