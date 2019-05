Pri viacerých príležitostiach testu inteligencie systému xDrive som spomenul, že to bolo práve BMW, ktoré to celé začalo. Začiatkom nového storočia automobilizmu, v minulom desaťročí, doslova postavili marketing na tom, že ich pohon oboch náprav je najinteligentnejší a najrýchlejší, čo do vyhodnotenia straty trakcie pod kolesami. Až kým nezasiahli úrady huckané konkurenciou, ktorá BMW pomaly dobehla. Dovtedy z Mníchova šiel do celého sveta odkaz, že BMW xDrive je najinteligentnejší pohon oboch náprav. A bola to pravda. Ale pozor!

