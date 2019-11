Také tvrdenie predsa chcel počuť každý milovník loga s písmenkom M. BMW M predokolka nebude, aspoň nejakú dlhšiu dobu nie. Potvrdil to šéf oddelenia BMW M. A to už niečo znamená. Iste, nepleťme sem veľké SUV s logom M. Tie sú, technicky vzato, s motorom pozdĺžne nastavené tiež na preferenciu prerozdelenia výkonu do zadnej nápravy, ako primárne prednokolka. Dokážu ponúknuť jazdný zážitok blízky zadokolkám a ak treba, vedia aj driftovať, aj keď nemajú vyslovene drift mód.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/bmw-m-predokolka-nikdy-nebude/16773