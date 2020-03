BMW M nedodrží slovo. Prídu M2 Grand Coupé aj hatchback

Tento týždeň sme priniesli prvé informácie o novom BMW M2 G87. Samotnému BMW v posledných rokoch nie je nič sväté. Potvrdzujú to aj informácie o chystaných plnohodnotných M modeloch vychádzajúcich na platforme so “zlou koncepciou”. V prípade bavorskej značky to znamená pohon predných kolies a motor uložený naprieč. Napriek tomu sa vraj pečie plnohodnotná M verzia z typu aktuálneho BMW radu 1 a aj M2 Grand Coupé.



