Benzín predbehol naftu, ukázala ponuka jazdených áut 2018

V minulých rokoch dávali záujemcovia o zánovné aj jazdené vozidlá prednosť naftovým motorom pred benzínovými. Vlani však prišlo k zmene, ponuka jazdených áut v prípade zánovných vozidiel, ktoré charakterizuje vek do štyroch rokov a počet najazdených kilometrov do 40 000. Minulý rok vzrástol záujem o benzínové a alternatívne motory na úkor dieselových pohonov, ktorých ponuka klesla o 15 percent oproti roku 2017. Vyplynulo to z kontinuálneho sledovania trhu, ktoré robí predajca zánovných áut Mototechna. Tá patrí do skupiny AURES Holdings, ktorej súčasťou je aj sieť autocentier AAA AUTO.



