Auto za sto eur do každej rodiny. Kollár vytiahol populistickú kartu

Auto za sto eur mesačne do každej rodiny. Aj do každého podniku. Garanciu tohto „ľudského práva“ sľubuje Sme rodina Borisa Kollára v rámci predvolebného boja. Ekonomický model vraj nastavovali bankári jednej z najväčších nemeckých bánk. Vyzerá to však skôr na ekonomický nezmysel a populistickú lapačku hlasov z kategórie „hyperloop“. Ak by službu využila polovica rodín na Slovensku, štát by to stálo miliardy eur.

Zdroj: https://www.etrend.sk/ekonomika/sme-rodina-chce-statnu-lizingovku-za-dumpingove-ceny.html