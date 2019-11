Autičkársky film roka Le Mans 66 – nepoznané fakty

Nadpis nepreháňa. Pre stovky tisícov automobilových fanúšikov na Slovensku a v Česku je Le Mans 66 film roka 2019! Pracovný názov filmu, pod ktorým ho mnohí poznajú je Ford versus Ferrari. Rovnaké to bolo pred časom pri filme Rivali. Tiež to bol skvelo zvládnutý film na prudko automobilovú tému z prostredia špičkového motoršportu, tiež svojho času automobilová premiéra roka (2013) a tiež je mnohým známy aj ako Lauda versus Hunt. Tento štvrtok (14. novembra 2019) má premiéru film Le Mans 66 a verím, že nie len my sa už nemôžeme dočkať.



