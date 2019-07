Audi na vlnu SAV kupé alebo rovno SAC modelov naskočilo len nedávno, a to rovno luxusným modelom Q8. Ponuku od BMW alebo Mercedesu s X4 a GLC však nedorovnáva, vytvára si model SAC o kategóriu nižšie, niekde v revíri BMW X2. Privítajme tak Audi Q3 Sportback, ktoré však podľa názvoslovia mohlo byť skôr Q4. To by ale malo byť skôr elektromobilom a tak tu máme k názvu prívlastok Sportback.



