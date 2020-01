Audi Q9 bude konkurent pre BMW X7 a Mercedes GLS

Audi sa, podobne ako viacero značiek v poslednej dobe, zameralo hlavne na SUV. Typy ako A5, A7 či A8 ružovú budúcnosť nemajú a namiesto toho sa stále úspešne rozširuje rad Q. Veď už máme typy Q2, Q3, Q5, Q7 a Q8. No a ku koncu roka 2020 by mal zoznam doplniť aj typ Q9. Automobilky od SUV-čiek neodradzujú stále náročnejšie splnenie emisných limitov ani negatívne ohlasy viacerých veľkých miest Európy, pričom niektoré dokonca uvažujú nad zákazom ich vjazdu. Audi Q9 by však malo byť iné, ako sa pôvodne hovorilo.



