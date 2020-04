Útočník Pierre-Emerick Aubameyang by mal z Arsenalu prestúpiť do klubu s väčšími ambíciami. Pre stanicu ESPN to povedal prezident futbalovej federácie Gabonu Pierre Mongengi.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/442704/aubameyang-je-svetovy-futbalista-arsenal-ho-brzdi-tvrdi-sef-gabonskej-federacie