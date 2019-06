Asi také bude Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche to s elektromobilmi myslí smrteľne vážne. Ich prvý plne elektrický typ Taycan o ktorom sa už vie dobrý rok sa ukazuje na prvých náčrtoch. Septembrové predstavenie sa nezadržateľne blíži, no už teraz sa vie, že príde aj druhá verzia. Jej meno je Porsche Taycan Cross Turismo. Inými slovami, Porsche plánuje stavať auto na štýl verzií Škoda Scout. Bude to crossover/kombi a stránka motor1.com ukazuje, ako asi bude vyzerať.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/asi-take-bude-porsche-taycan-cross-turismo/16255