Futbalový klub AS Trenčín sa počas krízy spojenou s pandémiou koronavírusu obrátil s prosbou o pomoc na svojich fanúšikov. Kúpou špeciálneho dresu môžu pomôcť ich akadémii This is my sen Academy.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/443951/as-trencin-vyrobil-specialne-dresy-fanusikovia-ich-kupou-podporia-akademiu-this-is-my-sen