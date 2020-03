Štvrtkový prvý osemfinálový duel futbalovej Európskej ligy UEFA 2019/2020 FC Sevilla – AS Rím sa neuskutoční. Futbalisti AS nedostali od miestnych úradov povolenie priletieť do Španielska.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/439324/as-rim-neprileti-do-sevilly-na-nedostali-povolenie