Typické aprílové počasie so zrážkami doteraz neprišlo. Stihne to ešte do konca mesiaca?

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/549235-april-zatial-blaznivy-nie-je-zmeni-sa-to/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss