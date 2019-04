Andrej Sekera odohral po príchode zo zámoria oba súboje s Českom. Kapitán slovenského mužstva nezabránil dvom prehrám, pričom sa prizeral, ako jeho spoluhráči, či trefnejšie spoluhráč Richard Pánik strelil za 120 minút len jeden gól do českej siete. V nitrianskom dueli sa mohol do listiny strelcov zapísať práve aj on, peknú akciu v útočnom pásme však gólom nezakončil.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/394834/ms-v-hokeji-2019-andrej-sekera-nemame-velke-oci-zakladom-je-pokora/