Andrej Martin nezvládol rolu favorita proti Rosolovi, Česko je blízko postupu

Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnom dni kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Českom 0:2. O druhý bod pre české farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil Lukáš Rosol, ktorý si poradil so slovenskou jednotkou Andrejom Martinom 6:4, 6:4. Ak si chcú Slováci udržať šance na postup do Madridu, musia v AXA aréne vyhrať sobotňajšiu štvorhru so začiatkom o 17.30 h.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/438460/andrej-martin-nezvladol-rolu-favorita-proti-rosolovi-cesko-je-blizko-postupu